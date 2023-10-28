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NYT: ХАМАС располагает запасами топлива и воды на 3-4 месяца боевых действий

NYT: ХАМАС располагает запасами топлива и воды на 3-4 месяца боевых действий

Неназванные арабские чиновники сообщили, что военное крыло палестинского движения ХАМАС запаслось топливом, едой и медикаментами, которых может хватить на 3-4 месяца боевых действий, передает New York Times.

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