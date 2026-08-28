Красота любви: Рязанский ЗАГС показал фото свадеб июля-2026

Лето - популярная пора для свадебных торжеств. Многие влюбленные пары выбирают это время для своего праздника, рассчитавая на хорошую погоду: солнечные фотосессии и возможность отметить на свежем воздухе.
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