Telegram снова обновился. Есть интересные нововведения

Telegram выпускает третье обновление 2024 года, появились четыре полезные функцииTelegram продолжает совершенствовать свою платформу для обмена сообщениями, выпустив третье значительное обновление 2024 года, в котором представлен набор функций, призванных улучшить взаимодействие с пользователями и качество контента.
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