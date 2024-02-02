Telegram снова обновился. Есть интересные нововведения

Telegram выпускает третье обновление 2024 года, появились четыре полезные функцииTelegram продолжает совершенствовать свою платформу для обмена сообщениями, выпустив третье значительное обновление 2024 года, в котором представлен набор функций, призванных улучшить взаимодействие с пользователями и качество контента.