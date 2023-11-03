Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской Республике провели встречу со студентами КИПТиС и РИНХ

30 октября и 2 ноября 2023 года начальник отдела по противодействию экстремизму в молодежной среде Ковалев Евгений, а также оперуполномоченный ЦПЭ Кочубеева Оксана встретились со студентами колледжа индустрии питания, туризма и сервиса и филиала Ростовского государственного экономического университета г.
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