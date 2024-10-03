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Царьград

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Россия воспользовалась окном возможностей: События под Курском ознаменовали начало конца Украины

Россия воспользовалась окном возможностей: События под Курском ознаменовали начало конца Украины

Русские военные начали забрасывать неприятеля авиационными бомбами ФАБ-3000. Всё это происходит в открывшемся из-за обострения ирано-израильского конфликта окне возможностей.

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Комментарии
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Grandad
Чувствую, от Киева останется лишь прекрасный фильм &quot;Прощайте, голуби&quot; с прекрасными советскими людьми и видами города.
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17 час.

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