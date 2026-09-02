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Ивановские новости

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В Иванове мошенники взломали аккаунт 17-летней девушки после сообщения от «знакомой»

В Ивановской области полиция расследует взлом аккаунта 17-летней девушки в мессенджере. Поводом для обращения в органы внутренних дел стало заявление её 44-летней матери.

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