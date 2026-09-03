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Слух о романе Маликова с «Мисс Россия — 2010»: почему он так и не признался

Слух о романе Маликова с «Мисс Россия — 2010»: почему он так и не признался

У Дмитрия Маликова репутация, которую скандалы будто обходят стороной: десятилетиями он считается образцовым семьянином и артистом, не дающим поводов для жёлтых заголовков.

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