Нанесены новые удары по логистике врага под Киевом: пылают склады (ВИДЕО)

Нанесены новые удары по логистике врага под Киевом: пылают склады. В районе Святопетровского фиксируются прилеты по складским объектам, после чего начался мощный пожар.
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