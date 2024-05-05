Если заметили это – не ешьте: простой способ, как быстро определить несвежие яйца

Яйца можно назвать одними из самых популярных продуктов. А как проверить их свежесть и качество?Нередки ситуации, когда яйца в холодильнике могут храниться неделями, а многие даже не осознают риска, которые они могут представлять.
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