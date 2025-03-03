Один человек погиб и 9 пострадали в ДТП на трассе в Тулунском районе

Вечером 2 мартана трассе А-331 «Вилюй» в Тулунском районе произошло смертельное ДТП. 53-летний водитель автомобиля «Nissan AD» выехал на «встречку» и столкнулся с «Honda Stepwgn», за рулем которой находился 48-летний мужчина.