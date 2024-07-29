Десантники «Ланцетом» уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области.
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