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В Приамурье уже вторую неделю тушат крупный пожар

Крупный пожар тушат уже неделю в Бурейском округе Приамурья, работы осложняют сложный рельеф и сильный ветер, вертолётом на кромку пожара за два дня вылили 25 тонн воды из Бурейского водохранилища, сообщает РИА Новости со ссылкой на амурское Минлеса.

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