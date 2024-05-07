В Приамурье уже вторую неделю тушат крупный пожар

Крупный пожар тушат уже неделю в Бурейском округе Приамурья, работы осложняют сложный рельеф и сильный ветер, вертолётом на кромку пожара за два дня вылили 25 тонн воды из Бурейского водохранилища, сообщает РИА Новости со ссылкой на амурское Минлеса.
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