Украина недооценила решительный настрой США на мирные переговоры

Украина недооценила решительный настрой США на начало переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Дональда Трампа.
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