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Газета.ру

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"Ъ": овощи "борщевого набора" подорожали на 20–38% за год

"Ъ": овощи "борщевого набора" подорожали на 20–38% за год

Овощи, входящие в так называемый «борщевой набор», подорожали на 20–38% за год. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании NTech.

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