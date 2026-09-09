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Осень 2026: как ключевая ставка 14% перевернёт ваши финансовые планы

Осень 2026: как ключевая ставка 14% перевернёт ваши финансовые планы

Каждую осень финансовый рынок напоминает большую шахматную партию, где каждый ход регулятора отзывается на кошельках миллионов людей.

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