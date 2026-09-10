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Чаллыда Рөстәм Яхин иҗатына багышланган спектакль премьерасы булды

8 сентябрьдә Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театрында күренекле татар композиторы, Татарстан гимны авторы Рөстәм Яхин иҗатына багышланган «Хәл бу ки.

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