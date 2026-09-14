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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов о критике на старте сезона: «Удивлен, я этого не видел не слежу за подобными вещами»

Матвей Сафонов удивлен, что его критиковали на старте текущего сезона. Накануне вратарь «ПСЖ» провел первый сухой матч в сезоне – с «Брестом» (1:0) в Лиге 1.

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