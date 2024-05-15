Рим (ATP). 1/4 финала. Чжан сыграет с Табило, Зверев – с Фрицем

Полная сетка здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 8 – 19 мая 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Четвертьфинал Алехандро Табило (Чили) Чжичжэнь Чжан (Китай) Дата проведения 15 мая, 16.
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