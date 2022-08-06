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Президент «Урала»: «Дзюбе звонил, он трубку не взял. Не по вопросу перехода. Если его брать, для чего Каштанова звали?»

Президент «Урала» рассказал, что звонил Артему Дзюбе, но тот не взял трубку.  – Сейчас в России сильный рынок свободных агентов.

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