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Жизнь на освобожденных территориях 15 сентября (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 15 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Таврия. Новости Херсонской области» 10:21 В Скадовском округе определили шаги по обеспечению жильем детей-сирот Уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко совместно с главой округа Александром Дудкой, первым заместителем Людмилой Козловой и начальником отдела труда и соцзащиты Еленой Тюфякиной обсуждала обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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