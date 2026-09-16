Специалист по кредитным продуктам Лесовой назвал скрытые факторы снижения кредитного рейтинга

Многие россияне уверены, что качество кредитной истории зависит исключительно от своевременного погашения задолженностей, однако финансовые организации оценивают поведение заемщика гораздо шире.
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