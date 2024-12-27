Украинская власть во главе с Владимиром Зеленским готова снизить возраст мобилизации до 15 лет для затягивания боевых действий еще на два года, заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*, его слова привела «Страна.
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