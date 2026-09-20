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Ольга Сошникова после роли Барбары Крайн выбрала не славу, а сцену для детей

Ольга Сошникова после роли Барбары Крайн выбрала не славу, а сцену для детей

В «Семнадцати мгновениях весны» Ольга Сошникова сыграла Барбару Крайн — эсэсовку, от которой зрители ждали жестокости и которой на экране боялись.

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