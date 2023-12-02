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"А давайте мы эту Россию просто взорвём": Релоканты пригрозили Путину бомбой на выборах

Ходить и оглядываться, обращать внимание на все подозрительное. А главное – на каждого персонажа, чье поведение настораживает.

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Комментарии
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J
Jubar
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2 час.
Waldemar Sprawedliwij
Привет всем. Всех этих ждунов либералов,садить в тюрьму,только за одни такие высказывания. А тех,кто сбежал из России и хочет обратно вернуться,всех их без разбора валить тайгу,а уж потом за примерное поведение и ударный труд  и покояние перед народом России, рассматривать их просьбы о получении вида на жительство. Да,это сурово,но без этого нельзя. Всем тем,кто открывает рот на Россию и на президента Путина,всех их на лесоповал. Нечего с такими мразями церемониться.
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1 час.
лл
лина любимцева
Этих тварей БОЛЬШЕ В РОССИЮ НЕ ПУКАТЬ...  А не целовать им ручки...
Ответить
43 мин.

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