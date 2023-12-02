"А давайте мы эту Россию просто взорвём": Релоканты пригрозили Путину бомбой на выборах

Waldemar Sprawedliwij

Привет всем. Всех этих ждунов либералов,садить в тюрьму,только за одни такие высказывания. А тех,кто сбежал из России и хочет обратно вернуться,всех их без разбора валить тайгу,а уж потом за примерное поведение и ударный труд и покояние перед народом России, рассматривать их просьбы о получении вида на жительство. Да,это сурово,но без этого нельзя. Всем тем,кто открывает рот на Россию и на президента Путина,всех их на лесоповал. Нечего с такими мразями церемониться.