Лукашенко: выборы президента Белоруссии пройдут хорошо

Анфиса Иванова

А как пел, что народу Беларуси нужен уже новый Президент...что ему пора уже отсиживаться на хуторе... цену себе набивал...и набивает... В Президенты идет потому как знает, что за его спиной твердая опора - Путин, и гораздо меньше всего его " проевропейские " белорусы...( почти партизаны!) !