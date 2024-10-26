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Лукашенко: выборы президента Белоруссии пройдут хорошо

Лукашенко: выборы президента Белоруссии пройдут хорошо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, что выборы главы государства в стране пройдут хорошо.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
А как пел, что народу Беларуси нужен уже новый Президент...что ему пора уже отсиживаться на хуторе...  цену себе набивал...и набивает...  В Президенты идет потому как знает, что за его спиной твердая опора - Путин, и гораздо меньше всего его &quot; проевропейские &quot; белорусы...( почти партизаны!) !
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