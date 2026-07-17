Арча районының Ташкичү авылында «Сөлгеле капка» халык иҗаты фестивале узды

Арча районының Ташкичү авылында «Сөлгеле капка» дип исемләнгән ачык фольклор фестивале гөрләп узды. «Татарстан мәдәният ресурс үзәге» оештырган масштаблы чара татар халкының милли гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап калу һәм киң җәмәгатьчелеккә җиткерү максатыннан үткәрелде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии