НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Арча районының Ташкичү авылында «Сөлгеле капка» халык иҗаты фестивале узды

Арча районының Ташкичү авылында «Сөлгеле капка» дип исемләнгән ачык фольклор фестивале гөрләп узды. «Татарстан мәдәният ресурс үзәге» оештырган масштаблы чара татар халкының милли гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап калу һәм киң җәмәгатьчелеккә җиткерү максатыннан үткәрелде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии