Украинский экс-министр предрек катастрофическую ситуацию с отоплением в стране зимой

Ситуация с отоплением на Украине будет катастрофической грядущей зимой. Об этом 1 июня заявил экс-министр топлива и энергетики страны Иван Плачков, посоветовав украинцам серьезно готовиться к следующему отопительному сезону.
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