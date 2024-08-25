АдГ потребовали изменения миграционной политики в Германии

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, комментируя теракт в Золингене, заявила о необходимости пересмотра миграционной политики Германии, 25 августа на собственной странице сети Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ).