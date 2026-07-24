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Царьград

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Илон Маск предсказал превзойденный интеллект человечества через 5 лет

Илон Маск предсказал превзойденный интеллект человечества через 5 лет

Илон Маск прогнозирует, что через пять лет ИИ превзойдет интеллект всего человечества. Маск также сообщил о планах xAI создать в 2026 году фильм по мотивам "Одиссеи" Гомера, используя сервис Grok Imagine.

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