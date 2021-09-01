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Новая площадка под сельскохозяйственную ярмарку откроется в Уссурийске

Новая площадка под сельскохозяйственную ярмарку откроется в Уссурийске

Сельскохозяйственная ярмарка начнет свою работу в Уссурийске с понедельника, 6 сентября. Жители сельских территорий Уссурийского городского округа смогут реализовывать продукцию собственного производства, сообщили ИА UssurMedia в администрации УГО.

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