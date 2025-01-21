В небе над Ростовской областью уничтожили 12 беспилотников

Российские военные уничтожили 12 украинских дронов в небе над Ростовской областью в ночь на 21 января, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале «Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА», — заявил Слюсарь.