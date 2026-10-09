Что я купил к этой зиме: 10 недорогих, но полезных вещей для дома и машины

Я собрал 10 вещей, без которых моя зима не обходится. Тут есть и штуки для машины, и для дома - и все стоят недорого.
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