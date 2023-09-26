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Что банкиры думают о цифровом рубле

Что банкиры думают о цифровом рубле

Если посмотреть публикации в интернете, то большинство из них можно разделить на две категории. Одна из них выражает мнение возмущённых противников «цифрового концлагеря», другая — опирается на мнение, которое транслирует ЦБ, пытаясь понять, в чем смысл нововведения для обычных граждан.

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