Что банкиры думают о цифровом рубле

Если посмотреть публикации в интернете, то большинство из них можно разделить на две категории. Одна из них выражает мнение возмущённых противников «цифрового концлагеря», другая — опирается на мнение, которое транслирует ЦБ, пытаясь понять, в чем смысл нововведения для обычных граждан.