«Пожалуй, умолчу», —SHAMAN заявил о конфликте с Агутиным

Некоторое время назад российские СМИ начали заявлять о том, что исполнитель SHAMAN якобы находится в серьезном конфликте с Леонидом Агутиным, который настолько не любит младшего коллегу, что даже отказался прийти на концерт, чтобы только не видеть Ярослава.