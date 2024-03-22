«Пожалуй, умолчу», —SHAMAN заявил о конфликте с Агутиным

Некоторое время назад российские СМИ начали заявлять о том, что исполнитель SHAMAN якобы находится в серьезном конфликте с Леонидом Агутиным, который настолько не любит младшего коллегу, что даже отказался прийти на концерт, чтобы только не видеть Ярослава.
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