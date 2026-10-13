Добрые и любимые: России готовят золотой стандарт мультфильмов для детских садов

Пока там маркируют все новое, у нас вспомнили про старое, доброе и проверенное. Минпросвещения готовит золотой стандарт мультфильмов для детских садов — от «Простоквашино» до «Бременских музыкантов».
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