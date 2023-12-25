Китай как скрытая угроза для России

Г Геннадий ...Аргументы, железобетонные!! особенно - "...прекрасно понимают, что именно наличие России обеспечивает общий баланс сил. Если её не будет, то дни Китая будут сочтены..."‼️

Виталий Кирпиченко Контраргумент: лучше иметь свои полезные ископаемые, чем их покупать у кого-то. Если есть возможность их отнять у соседа, то почему бы не сделать это.