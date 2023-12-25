ПРОСТО О ГЛАВНОМ Одна из самых любимых "пугалок" со стороны Запада для России, это существование китайской угрозы.
Китай как скрытая угроза для России
Комментарии
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Г
Геннадий
...Аргументы, железобетонные!! особенно - "...прекрасно понимают, что именно наличие России обеспечивает общий баланс сил. Если её не будет, то дни Китая будут сочтены..."‼️
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11 час.
Виталий Кирпиченко
Контраргумент: лучше иметь свои полезные ископаемые, чем их покупать у кого-то. Если есть возможность их отнять у соседа, то почему бы не сделать это.
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8 час.
Виталий Кирпиченко
А вообще-то, лет через 200 границ между государствами не будет.
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8 час.
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