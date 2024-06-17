Названы УК, которые не платят за мусор. Они должны больше полмиллиарда рублей

В Свердловской области почти 14 тысяч юридических лиц имеют долги за вывоз мусора. Это следует из данных, которые публикует регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Восточной зоны региона.
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