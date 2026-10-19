В России теперь три формы рубля, а значит, нам придется искать баланс между ними, держа определенные суммы и в наличных, и в безналичных, и в цифровой валюте.
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