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«Великая стена обречена»: как власти Китая и инженеры из США «решили» разрушить чудо света

«Великая стена обречена»: как власти Китая и инженеры из США «решили» разрушить чудо света

Фото:stroiteh-msk.ru 125 лет назад сенсационная статья в американской газете взбудоражила мир. В ней сообщалось, что Великая Китайская стена будет снесена, а из ее обломков построят шоссе из Нанкина в Сибирь.

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