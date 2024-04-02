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Новые разработки Украины: дроны большой дальности

Новые разработки Украины: дроны большой дальности

Министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров, заявил в интервью газете Die Welt, что производство беспилотных летательных аппаратов дальнего действия увеличилось в десять раз по сравнению с 2023 годом.

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