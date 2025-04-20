БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дело о «зубах дракона»: за что арестован экс-губернатор Курской области

Дело о «зубах дракона»: за что арестован экс-губернатор Курской области

16 апреля СМИ сообщили о том, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан по подозрению в хищении средств, выделенных на оборону региона.

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Амара Карпова
Гори в аду тварь🤮💩💩
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