Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

Пасхальное обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, размещенное на сайте Русской православной церкви, гласит, что Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми и избавило человечество от власти зла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии