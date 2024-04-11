Хирург из Новосибирска сделал открытку из человеческой плоти

Врач выложил в социальные сети фото, на которых позирует с «сердцем» из человеческой кожи. Новосибирский хирург выложил в свои социальные сети фото, на которых он, улыбаясь, держит в руках «сердце», вырезанное из человеческой кожи.
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