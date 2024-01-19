«Нам без разницы, с кем играть в плей-офф»

Хоккеисты московского «Динамо» впервые в 2024 году проиграли. После Нового года бело-голубые победили в пяти матчах из пяти, но в шестом уступили дома нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2), упустив возможность выйти на первое место в Западной конференции регулярного чемпионата.