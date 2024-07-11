Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    Вот только, похоже, дальше Чехии, да что там Чехии, дальше здания суда, эта новость не распространится.Кого чешский наём...
  • Николай Агащас
    Да, дробовик хорош на касстоянии 30-40 метров, а даьше? На расстояни 40 метров сильно падает резкость поражения дроби...Без этого не выжи...
  • Елена Бреслова
    падаль помойная, когда вы уже оставите в покое покойников?! Сталина, Ленина, СССР! обливая их лживыми помоями вы свое...Миф о репрессиях ...

Украина на необратимом пути в НАТО. Какие ещё есть эпитеты?

Украина на необратимом пути в НАТО. Какие ещё есть эпитеты?

Членство Украины в НАТО обрастает новыми и новыми характеристиками.В каком облике явится оно на следующем саммите НАТО? Каким может быть «путь в НАТО»?Вот что пришло в голову: – непоколебимый путь в НАТО, уверенный путь в НАТО, решительный путь в НАТО, стопудовый, обязательный, желанный, жеманный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх