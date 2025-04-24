Это круче Медовика и Наполеона. Гениально и простой и вкусный торт

Торт с заварным кремом и творожными коржами — это не просто сладкое угощение, а настоящая гастрономическая история, в которой нежный творог встречается с ванильно-сливочным ароматом заварного крема, а каждый корж пропитан любовью и вниманием.
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