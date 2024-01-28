«Глухая оборона»: все стратегии Вашингтона в отношении Украины закончились Ольга ВайленкоВсе действия вокруг украинского контрнаступления оказались подчинены сценариям Вашингтона, превращаясь в неудачное представление.
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