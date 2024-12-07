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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Роме Зверю 47 лет: чем он занимается, на ком женат, и жива ли группа «Звери»

Сегодня, 7 декабря, кумиру молодежи нулевых, лидеру группы «Звери» Роме Зверю исполняется 47 лет. Рассказываем, как Роман стал музыкантом, чем, кроме музыки, занимается сейчас, и что происходит в его личной жизни.

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