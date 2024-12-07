Роме Зверю 47 лет: чем он занимается, на ком женат, и жива ли группа «Звери»

Сегодня, 7 декабря, кумиру молодежи нулевых, лидеру группы «Звери» Роме Зверю исполняется 47 лет. Рассказываем, как Роман стал музыкантом, чем, кроме музыки, занимается сейчас, и что происходит в его личной жизни.