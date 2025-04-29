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  • Евгений Саваровский
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Песков: Киев не ответил на заявления РФ о готовности к переговорам

Песков: Киев не ответил на заявления РФ о готовности к переговорам

Киев до сих пор не отреагировал на неоднократные заявления президента РФ Владимир Путина о готовности Москвы к началу переговоров без предварительных условий, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

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