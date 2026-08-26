Ипотечные каникулы для семей с детьми: с 1 сентября 2026 года вступает в силу новый закон Юлия ЧелкановаС 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в закон «О потребительском кредите (займе)», которые кардинально упрощают для семей с детьми получение ипотечных каникул.